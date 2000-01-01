Нетаниягу: мы остановим ХАМАС силой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел чрезвычайное заседание Кабинета министров из-за ракетных обстрелов Израиля из Газы в среду, 17 октября, говорится в заявлении, опубликованном кабинетом премьер-министра.
"Израиль очень серьезно относится к нападениям на него вдоль стены, в районе границы с Газой и в Беэр-Шеве, повсюду. Я сказал на открытии заседания правительства на этой неделе, что, если эти нападения не прекратятся, мы их остановим. Израиль будет действовать с большой силой", - сказал премьер.