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Нетаниягу: мы остановим ХАМАС силой 17.10 16:51   MIGnews.com

Нетаниягу: мы остановим ХАМАС силой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел чрезвычайное заседание Кабинета министров из-за ракетных обстрелов Израиля из Газы в среду, 17 октября, говорится в заявлении, опубликованном кабинетом премьер-министра.

"Израиль очень серьезно относится к нападениям на него вдоль стены, в районе границы с Газой и в Беэр-Шеве, повсюду. Я сказал на открытии заседания правительства на этой неделе, что, если эти нападения не прекратятся, мы их остановим. Израиль будет действовать с большой силой", - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали 20 целей ХАМАСа в Газе после продолжительных ракетных обстрелов Беэр-Шевы.


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