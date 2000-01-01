17.10 10:11 MIGnews.com

Израильская армия нанесла удар по 20 целям ХАМАСа

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис заявил, что в ответ на ракетный обстрел Беэр-Шевы ЦАХАЛ нанес удары по 20 целям ХАМАСа в Газе.По словам Манлиса, “волна атак еще не закончилась”.Среди атакованных целей - террористический тоннель ХАМАСа в южной части Газы.Также атакованы объекты подземной террористической инфраструктуры, военные объекты ХАМАСа, фабрики по производству ракет и вход в “морской террористический тоннель”.Манлис заявил: Такие ракеты в Газе находятся в распоряжении только двух организаций - ХАМАС и Исламского джихада. Нас не интересует, кто выпустил эти ракеты, ответственность за это лежит на ХАМАСе”.На вопрос о том, почему система “Железный Купол” не сбила ракету, взорвавшуюся в Беэр-Шеве Манлис ответил: “Система не гарантирует герметичной защиты”.