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Опубликованы снимки `израильского` авиаудара по Алеппо | Фото:17.07 21:39   MIGnews.com

Опубликованы снимки "израильского" авиаудара по Алеппо

Спутниковые снимки, опубликованные сегодня израильской компанией ImageSat International, показали масштабы авиаудары по одной из структур вблизи сирийского аэропорта Алеппо.

Об этом во вторник, 17 июля сообщает The Times of Israel.

Согласно снимкам, здание, описанное как автомобильная мастерская, было размером 50 метров на 12 метров.

Объект был идентифицирован как база иранского оружия и других вооружений.

"В воскресенье вечером ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Аль-Найраб. Всего было выпущено 10 ракет. Нанесен только материальный ущерб, жертв не зафиксировано", - цитирует сирийское арабское информационное агентство (САНА) военный источник.

Напомним, телеканал Аль-Джазира со ссылкой на сирийские повстанческие силы сообщил, что в результате ночной атаки 16 июля по северной Сирии, приписываемой Израилю, погибло 22 человека, в том числе 9 иранцев.

Отметим, что эти данные, которые не были ничем подкреплены, сильно отличаются от сообщений Сирийской наблюдательной группы, которая ранее насчитала 9 жертв атаки, из них минимум 6 сирийцев.

Личности или национальность остальных погибших организация не уточнила.

Телеканал не уточнил, откуда появилась такая информация, и не дал дополнительных комментариев по данному вопросу.
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