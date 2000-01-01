Согласно снимкам, здание, описанное как автомобильная мастерская, было размером 50 метров на 12 метров.
Объект был идентифицирован как база иранского оружия и других вооружений.
"В воскресенье вечером ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Аль-Найраб. Всего было выпущено 10 ракет. Нанесен только материальный ущерб, жертв не зафиксировано", - цитирует сирийское арабское информационное агентство (САНА) военный источник.
Напомним, телеканал Аль-Джазира со ссылкой на сирийские повстанческие силы сообщил, что в результате ночной атаки 16 июля по северной Сирии, приписываемой Израилю, погибло 22 человека, в том числе 9 иранцев.
Отметим, что эти данные, которые не были ничем подкреплены, сильно отличаются от сообщений Сирийской наблюдательной группы, которая ранее насчитала 9 жертв атаки, из них минимум 6 сирийцев.
Личности или национальность остальных погибших организация не уточнила.
Телеканал не уточнил, откуда появилась такая информация, и не дал дополнительных комментариев по данному вопросу.