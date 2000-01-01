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Кнессет ограничил доступ палестинцев в Верховный суд | Фото:17.07 21:08   MIGnews.com

Кнессет ограничил доступ палестинцев в Верховный суд

Кнессет одобрил предложение о передаче административных полномочий на Западном берегу из Верховного суда в Административный суд, сообщает во вторник, 17 июля The Jerusalem Post.

Отметим, что с принятием нового закона порядок рассмотрения дел палестинцев кардинально изменится впервые за 51 год.

По данным издания, правые политики поприветствовали закон и назвали его победой в вопросах предоставления равных прав еврейским жителям.

Например, депутат от партии "Еврейский дом" Бецалель Смотрич назвал принятие законопроекта "важным шагом".

Министр юстиции Аелет Шакед заявила, что закон "нормализует жизнь жителей Иудеи и Самарии через 50 лет после освобождения территории".
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