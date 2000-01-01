Либерман: Израиль победит любого врага

Министр обороны Авигдор Либерман пригрозил ХАМАСу, заявив, что во время посещения военных учений на юге Израиля, имитирующих военную операцию в Газе, израильские военные были готовы "победить любого врага", поскольку "ЦАХАЛ знает, что, как и когда ему делать".
Замечания главы оборонного ведомства пришли на фоне обострения напряженности, многие из которых в Израиле и в Газе предупреждают, что еще одна война в палестинском анклаве неизбежна в свете усиления насилия вдоль границы.
Отметим, что в последние месяцы ежедневно совершались поджоги со стороны Газы с зажигательными воздушными змеями и воздушными шарами, которые сожгли тысячи гектаров израильской земли; регулярные беспорядки и столкновения вдоль границы, в результате которых более 130 палестинцев были убиты ЦАХАЛом; и случайные вспышки миномета и ракетного обстрела террористическими группами Газы, которые вызвали десятки израильских ответных ударов по позициям ХАМАСа.
Эксперты говорят, что текущая ситуация на административной границы Израиля с Газой является наиболее напряженной после 2014 года.