17.06 07:11 MIGnews.com

"Карты аннексии выглядят как размежевание №2"

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Глава регионального совета Самарии Йоси Даган подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Даган заявил: "Следует сказать правду. Если Нетаниягу рисует карту, и на ней нет Элон Море - это значит, что он отдает Элон Море. Когда речь заходит о 19 изолированных поселениях - это выглядит как второе размежевание (односторонняя эвакуация Гуш Катиф)”.Даган говорил о таких поселениях, как Элон Море, Ицхар, Хар Браха, Мево Дотан и Хармиш. По словам Дагана, они представлены на картах аннексии в качестве изолированных анклавов. По информации, полученной главами местных советов 19 израильских поселений окажутся изолированными на территории Палестинской автономии после “распространения суверенитета” и границы с автономией, в некоторых случаях, будут проходить прямо через эти общины.Даган утверждает, что создание анклавов создаст опасность для проживающих в них и снизит возможности самообороны Государства Израиль. Даган указывает на то, что каждое из этих поселений находится на горах и холмах, господствующих над прибрежной полосой Израиля.Даган подчеркнул: "Речь идет не просто о втором размежевании. Результаты будут такие же как у размежевания - ракеты, угрожающие не Югу, но Тель-Авиву, сочетающиеся с невозможностью защиты границ. Это план - безответственный, и я рассчитываю на то, что премьер-министр напрочь его отвергнет, и не позволит нанести удар по жизненно важным интересам Израиля”.Региональный совет Самарии в последние недели развернул пропагандистскую кампанию против аннексии 30% Иудеи и Самарии, и утверждает, что осуществление таких планов приведет к созданию террористического государства в самом сердце Израиля.Даган заявил: “Суверенитет можно распространить даже без поддержки американцев. Трамп может это обсудить, но он не станет причинять ущерба интересам Государства Израиль, и как его друг осознает. что даже между друзьями могут возникать несогласия. Это особенно верно за шесть месяцев до выборов, на которые он идет при поддержке евангелистов, которые любят Израиль”.