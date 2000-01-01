Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Карты аннексии выглядят как размежевание №2` 17.06 07:11   MIGnews.com

"Карты аннексии выглядят как размежевание №2"

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Даган заявил: "Следует сказать правду. Если Нетаниягу рисует карту, и на ней нет Элон Море - это значит, что он отдает Элон Море. Когда речь заходит о 19 изолированных поселениях - это выглядит как второе размежевание (односторонняя эвакуация Гуш Катиф)”.

Даган говорил о таких поселениях, как Элон Море, Ицхар, Хар Браха, Мево Дотан и Хармиш. По словам Дагана, они представлены на картах аннексии в качестве изолированных анклавов. По информации, полученной главами местных советов 19 израильских поселений окажутся изолированными на территории Палестинской автономии после “распространения суверенитета” и границы с автономией, в некоторых случаях, будут проходить прямо через эти общины.

Даган утверждает, что создание анклавов создаст опасность для проживающих в них и снизит возможности самообороны Государства Израиль. Даган указывает на то, что каждое из этих поселений находится на горах и холмах, господствующих над прибрежной полосой Израиля.

Даган подчеркнул: "Речь идет не просто о втором размежевании. Результаты будут такие же как у размежевания - ракеты, угрожающие не Югу, но Тель-Авиву, сочетающиеся с невозможностью защиты границ. Это план - безответственный, и я рассчитываю на то, что премьер-министр напрочь его отвергнет, и не позволит нанести удар по жизненно важным интересам Израиля”.

Региональный совет Самарии в последние недели развернул пропагандистскую кампанию против аннексии 30% Иудеи и Самарии, и утверждает, что осуществление таких планов приведет к созданию террористического государства в самом сердце Израиля.

Даган заявил: “Суверенитет можно распространить даже без поддержки американцев.  Трамп может это обсудить, но он не станет причинять ущерба интересам Государства Израиль, и как его друг осознает. что даже между друзьями могут возникать несогласия. Это особенно верно за шесть месяцев до выборов, на которые он идет при поддержке евангелистов, которые любят Израиль”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:25
Нетаниягу греческому коллеге: это прекрасная дружба
06:13
Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
03:44
Новая Зеландия победила COVID-19, но он вернулся
02:30
Певица Sia обвинена в расизме из-за путаницы с рэпершами
01:02
Компания Rakuten подала антимонопольную жалобу против Apple
00:36
Объявлена дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде  
22:11
Apple обвиняют в развитии игромании у детей
21:48
Раввин-сексист вылетел из Кнессета
21:40
Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски
21:13
В Израиле закроются 70 000 предприятий
20:44
В МИД РФ отреагировали на сериал об отравлении Скрипалей
20:40
258 новых случаев корронавируса за сутки в Израиле
20:18
В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  