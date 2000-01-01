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Ложь ПА: исправленная речь Махмуда Аббаса для Гааги | Фото:17.06 16:42   MIGnews.com

Ложь ПА: исправленная речь Махмуда Аббаса для Гааги

Палестинская администрация представила неполный текст выступления председателя ПА Махмуда Аббаса в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, не указав абзац, в котором он признался в преступлениях против человечности. Об этом говорится в сообщении Palestinian Media Watch.

Аббас произнес эту речь 19 мая 2020 года, где сказал, что что ПА больше не связана своими обязательствами по соглашениям в Осло из-за планов Израиля по аннексии.

После этого МУС запросил у ПА разъяснений и палестинцы направили текст в Гаагу, заявив, что Рамалла полностью выйдет из соглашений Осло, только если Израиль продолжит применение суверенитета.

"По существу, в заявлении говорится, что если Израиль продолжит аннексию, что является существенным нарушением соглашений между двумя сторонами, то ПА аннулирует договоренности и другие соглашения, заключенные между ними", - говорилось в письме.

Тем не менее, из этой версии речи, которая была представлена ​​в МУС, палестинцы убрали абзац, в котором Аббас обязался продолжать платить зарплату террористам.

В версии, представленной в МУС, которая была переведена с арабского, Аббас цитировался так: "В-восьмых: ... Мы обещаем нашим заслуженным мученикам, нашим храбрым солдатам и нашим героически раненым оставаться верными клятве до победы, свободы, независимость и возвращения ..."

В первоначальной речи Аббас добавил следующую фразу, которая не была включена в текст для Гааги: "В настоящее время [израильтяне] просили банки не платить заключенным. Мы заплатим заключенным, и пусть [израильтяне] попытаются остановить нас."

В прошлом году прокурор МУС отметил, что выплаты ПА террористам могут рассматриваться как военные преступления.


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