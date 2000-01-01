17.06 16:32 MIGnews.com

Родители Хадара Голдина: это позор Ганца

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Лиа и Симха Голдин, родители солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, чье тело удерживают террористы ХАМАСа в Газе, раскритиковали министра обороны Бенни Ганца.Об этом сообщает "Аруц Шева".Соответствующая реакция последовала на информацию арабских СМИ о согласии израильского правительства на передачу в Газу очередного катарского гранта на сумму 50 миллионов долларов."Ганц служил начальником генштаба ЦАХАЛ во время операции "Нерушимая скала", и является командиром, который оставил нашего сына в плену ХАМАСа. Вместо того, чтобы возвращать бойцов с поля битвы, он начинает свою деятельность в качестве министра обороны с капитуляции перед террором", – отметили они.По словам родителей Голдина, Ганц обещал общественности, а также в личных встречах с ними, что, получив значительную роль в правительстве, сделает все, чтобы вернуть солдат и гражданских из плена ХАМАСа."Ганц для нас – большое разочарование. Существует невообразимая дистанция между его заявлениями и его же действиями. Передача 50 миллионов долларов ХАМАС и продолжение пребывания похищенных в плену – это позор для Ганца, который отправил Хадара и Орона воевать в Газу и оставил их в плену ХАМАС на 6 лет", – сказали они.