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Родители Хадара Голдина: это позор Ганца | Фото:17.06 16:32   MIGnews.com

Родители Хадара Голдина: это позор Ганца

Лиа и Симха Голдин, родители солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, чье тело удерживают террористы ХАМАСа в Газе, раскритиковали министра обороны Бенни Ганца.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Соответствующая реакция последовала на информацию арабских СМИ о согласии израильского правительства на передачу в Газу очередного катарского гранта на сумму 50 миллионов долларов.

"Ганц служил начальником генштаба ЦАХАЛ во время операции "Нерушимая скала", и является командиром, который оставил нашего сына в плену ХАМАСа. Вместо того, чтобы возвращать бойцов с поля битвы, он начинает свою деятельность в качестве министра обороны с капитуляции перед террором", – отметили они.

По словам родителей Голдина, Ганц обещал общественности, а также в личных встречах с ними, что, получив значительную роль в правительстве, сделает все, чтобы вернуть солдат и гражданских из плена ХАМАСа.

"Ганц для нас – большое разочарование. Существует невообразимая дистанция между его заявлениями и его же действиями. Передача 50 миллионов долларов ХАМАС и продолжение пребывания похищенных в плену – это позор для Ганца, который отправил Хадара и Орона воевать в Газу и оставил их в плену ХАМАС на 6 лет", – сказали они.


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