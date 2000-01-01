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Новая доставка катарских денег в Газу 17.06 10:10   MIGnews.com

Новая доставка катарских денег в Газу

По сообщениям палестинских СМИ, катарская делегация во главе с посланником Мохаммедом аль-Эмади прибыла в Газу с опозданием, в воскресенье.

Делегация ожидалась в субботу. Но ее прбытие было отложено на один день из-за обсуждений с израильскими чиновниками вопросов, касающихся соглашения о прекращении огня.

Согласно сообщениям, в воскресенье в Газу прибыл заместитель посла Катара, Халед аль-Хардан. Позже в воскресенье вечером он вернулся на контрольно-пропускной пункт в Эрез, где ему дали 25 млн долларов для возвращения в Газу.

Катарский посланник Мохаммед аль-Эмади также отправился в Газу позднее в воскресенье. Непонятно, почему делегация раскололась, и он не привез деньги напрямую, как это было ранее.

Деньги будут распределены среди нуждающихся семей в Газе в понедельник, начиная с 8:00, говорится в сообщениях. Их также будут использовать для финансирования рабочих программ ООН.


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