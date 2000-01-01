17.06 08:38 MIGnews.com

Анегби: ЦАХАЛ уничтожат иранское оружие в Сирии

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“Мы не допустим укрепления Ирана в Сирии”, — сказал министр внутренней безопасности Израиля, Цахи Анегби. “Мы уничтожим комплексы вооружений, которые угрожают нашей национальной безопасности”.Анегби назвал соглашение администрации Обамы с Ираном “моральной капитуляцией цивилизованного мира” и сказал, что оно “шокировало” израильское правительство.Он одобрил перестановки в администрации Трампа, сказав, что “это сделает Израиль и мир намного безопаснее”.