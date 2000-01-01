17.06 11:40 MIGnews.com

Шакед: Сейчас лучшее время аннексировать Иудею и Самарию

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Бывший министр юстиции Аелет Шакед (Ха Ямин Ха Хадаш) призвала израильское правительство начать аннексию района Иудеи и Самарии, предупредив, что страна может упустить историческую возможность сделать это.Выступая на ежегодной конференции Jerusalem Post в израильской столице, Шакед сказала, что Израиль получил уникальное «окно возможностей» в администрации Трампа и не должен упустить свой шанс формировать «факты на местах».Шакед выразила поддержку плану Белого дома по содействию развитию палестинской арабской экономики в Иудее, Самарии и Газе, назвав ее «позитивным шагом», который также принесет пользу Израилю. Также она добавила, что Израиль не должен делать никаких территориальных уступок или разрешать создание Палестинского государства.Вместо этого, сказала бывшая министр юстиции, еврейское государство должно распространить свой суверенитет на область с примерно 60% Иудеи и Самарии, над которыми Израиль сохраняет полный контроль.Переходя к теме предстоящих выборов, намеченных на 17 сентября, Шакед подтвердила, что планирует баллотироваться снова, несмотря на поражение на выборах 9 апреля.Также бывший министр юстиции заявила, что не будет «исключать» какой-либо возможный союз с другими правыми партиями, и предположила, что она может снова участвовать в программе «Новые правые» с бывшим министром образования Нафтали Беннеттом.