17.06 06:29 MIGnews.com

Перестрелка спецназа ЦАХАЛа с ХАМАСом близ Хан-Юнис

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Палестинские СМИ сообщают, что ночью 17 июня силы безопасности ХАМАСа открыли огонь по спецназу ЦАХАЛа в районе Хан-Юнис.В результате боя спецназ был вынужден отступить на израильскую территорию. В результате столкновения никто не пострадал.По данным палестинских источников, инженерные силы ЦАХАЛа проникли в Газу южнее Хан-Юнис, в районе Хуза. После того, как их обнаружил ХАМАС по ним открыли огонь, и они ретировались в Израиль.