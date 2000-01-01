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Перестрелка спецназа ЦАХАЛа с ХАМАСом близ Хан-Юнис 17.06 06:29   MIGnews.com

Перестрелка спецназа ЦАХАЛа с ХАМАСом близ Хан-Юнис

Палестинские СМИ сообщают, что ночью 17 июня силы безопасности ХАМАСа открыли огонь по спецназу ЦАХАЛа в районе Хан-Юнис.

В результате боя спецназ был вынужден отступить на израильскую территорию. В результате столкновения никто не пострадал.

По данным палестинских источников, инженерные силы ЦАХАЛа проникли в Газу южнее Хан-Юнис, в районе Хуза. После того, как их обнаружил ХАМАС по ним открыли огонь, и они ретировались в Израиль.


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