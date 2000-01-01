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ХАМАС: новый этап соглашений с Израилем 17.06 22:00   MIGnews.com

ХАМАС: новый этап соглашений с Израилем

ХАМАС, террористическая организация, контролирующая Газу, в понедельник подтвердил доставку миллионов долларов катарской помощи и заявил, что в настоящее время идет реализация расширенного этапа договоренностей с Израилем.

По словам ХАМАСа, эти договоренности включают в себя действия по улучшению водоснабжения и электроснабжения, смягчение правил импорта и экспорта в Газу и расширение промышленных проектов.

Данные договоренности являются частью разработанного международного соглашения, направленного на то, чтобы уменьшить число инцидентов, которые часто случаются между Израилем и ХАМАСом в Газе.


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