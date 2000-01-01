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Израиль прокладывает четвертый водопровод в Газу 17.06 13:25   MIGnews.com

Израиль прокладывает четвертый водопровод в Газу

Израильская национальная компания по водоснабжению "Мекорот" начала работы по прокладке трубопровода в Газу. Таким образом будут увеличены объемы поставки питьевой воды в анклав.

Новый трубопровод будет проходить в центре Газы, пересекая Региональный совет Эшколь в Израиле. Об этом сообщил в понедельник новостной сайт Ynet.

В настоящее время на трех участках вдоль границы проходят три трубопровода, по которым из Израиля в Газу поступает пресная вода. Согласно соглашениям с палестинцами, Израиль обязался ежегодно перебрасывать в Газу 10 миллионов кубических метров воды, но на практике это немного больше, примерно 11,5 миллиона кубометров.

Новый трубопровод станет наиболее крупным, и будет проложен рядом с одной из действующих старых труб.


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