17.06 13:25 MIGnews.com

Израиль прокладывает четвертый водопровод в Газу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская национальная компания по водоснабжению "Мекорот" начала работы по прокладке трубопровода в Газу. Таким образом будут увеличены объемы поставки питьевой воды в анклав.Новый трубопровод будет проходить в центре Газы, пересекая Региональный совет Эшколь в Израиле. Об этом сообщил в понедельник новостной сайт Ynet.В настоящее время на трех участках вдоль границы проходят три трубопровода, по которым из Израиля в Газу поступает пресная вода. Согласно соглашениям с палестинцами, Израиль обязался ежегодно перебрасывать в Газу 10 миллионов кубических метров воды, но на практике это немного больше, примерно 11,5 миллиона кубометров.Новый трубопровод станет наиболее крупным, и будет проложен рядом с одной из действующих старых труб.