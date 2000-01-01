17.06 12:35 MIGnews.com

Эрдан: распространить израильские законы на Иудею и Самарию

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Министр стратегического планирования и внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан (“Ликуд”) выступил в воскресенье на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке. Он призвал к применению израильского законодательства в отношении еврейских общин в Иудее и Самарии.“Стратегия палестинского руководства заключается в том, чтобы отвергать любые предложения, и даже переговоры и встречи с израильскими лидерами, поскольку они считают, что международное сообщество в конечном итоге окажет давление на Израиль, чтобы он принял все палестинские требования”, – сказал Эрдан.“Неожиданно их непризнание привело к тому, что США предприняли важные шаги: признание Иерусалима нашей столицей, перемещение своего посольства и защита БАПОР. Это положило начало новой парадигмы”, – заявил Эрдан.“Чтобы продвинуть эту парадигму, мы должны сделать следующий юридический, нравственный и логический шаг, который заключается в распространении израильского законодательства на еврейские населенные пункты и города в Иудее и Самарии. Эти города являются законными, в том числе по международному праву, и нет никаких оснований для их дискриминации”, – отметил он.“Нет причин, по которым сотни тысяч израильских граждан должны жить по османским или британским законам, просто потому, что [лидер Палестинской автономии] Абу Мазен выбрал террор и бойкот Израиля вместо мира”, – продолжил Эрдан.“Я считаю, что такой шаг также способствует укреплению мира. Это даст ясный сигнал следующему лидеру Палестинской автономии, что время не на вашей стороне! Мы не будем сидеть сложа руки и ждать”, – добавил министр.