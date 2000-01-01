Эрдан: распространить израильские законы на Иудею и Самарию
Министр стратегического планирования и внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан (“Ликуд”) выступил в воскресенье на конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке. Он призвал к применению израильского законодательства в отношении еврейских общин в Иудее и Самарии.
“Стратегия палестинского руководства заключается в том, чтобы отвергать любые предложения, и даже переговоры и встречи с израильскими лидерами, поскольку они считают, что международное сообщество в конечном итоге окажет давление на Израиль, чтобы он принял все палестинские требования”, – сказал Эрдан.
“Неожиданно их непризнание привело к тому, что США предприняли важные шаги: признание Иерусалима нашей столицей, перемещение своего посольства и защита БАПОР. Это положило начало новой парадигмы”, – заявил Эрдан.
“Чтобы продвинуть эту парадигму, мы должны сделать следующий юридический, нравственный и логический шаг, который заключается в распространении израильского законодательства на еврейские населенные пункты и города в Иудее и Самарии. Эти города являются законными, в том числе по международному праву, и нет никаких оснований для их дискриминации”, – отметил он.
“Нет причин, по которым сотни тысяч израильских граждан должны жить по османским или британским законам, просто потому, что [лидер Палестинской автономии] Абу Мазен выбрал террор и бойкот Израиля вместо мира”, – продолжил Эрдан.
“Я считаю, что такой шаг также способствует укреплению мира. Это даст ясный сигнал следующему лидеру Палестинской автономии, что время не на вашей стороне! Мы не будем сидеть сложа руки и ждать”, – добавил министр.