17.05 08:16 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа: мы не заинтересованы в войне с Израилем

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Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар заявил, что группировка не заинтересована в разжигании войны с Израилем.Заявление одного из лидеров было сделано во время интервью телеканалу "Аль – Джазира".Синвар поведал, что ХАМАС и Египет достигли договоренностей по предотвращению ухудшения нынешнего положения в Газе. Также группировка пообещала Каиру, что ситуация на границе не приведет к военному конфликту с Израилем."Однако, если Израиль прольет много крови, мы будем вынуждены прибегнуть к военному противостоянию", - отметил лидер ХАМАСа.