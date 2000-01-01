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Лидер ХАМАСа: мы не заинтересованы в войне с Израилем 17.05 08:16   MIGnews.com

Лидер ХАМАСа: мы не заинтересованы в войне с Израилем

Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар заявил, что группировка не заинтересована в разжигании войны с Израилем.

Заявление одного из лидеров было сделано во время интервью телеканалу "Аль – Джазира".

Синвар поведал, что ХАМАС и Египет достигли договоренностей по предотвращению ухудшения нынешнего положения в Газе. Также группировка пообещала Каиру, что ситуация на границе не приведет к военному конфликту с Израилем.

"Однако, если Израиль прольет много крови, мы будем вынуждены прибегнуть к военному противостоянию", - отметил лидер ХАМАСа.
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