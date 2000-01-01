Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом

"Мы пытались добиться прогресса и заключить еще одно соглашение об обмене заключенными, но все наши усилия были отвергнуты израильской оккупацией. Ее руководство не готово заключить сделку", - говорится на англоязычной странице ХАМАСа в Twitter.
Стоит отметить, что на прошлой неделе британское арабоязычное издание Al-Hayat сообщило, что одно из западноевропейских государств взяло на себя функции посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом.
Израильское руководство обещало рассмотреть условия группировки и сообщить о своем решении после 15 мая – "Накбы", как в арабском мире именуют дату основания Израиля.
Как утверждалось, Израиль собирался потребовать от ХАМАСа прекратить разработку вооружений, строительство туннелей и распустить свое военизированное крыло "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Остается не ясным, что помешало началу переговоров.
Издание Times of Israel пишет, что в канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на просьбу о комментарии.