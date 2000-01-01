17.05 18:39 MIGnews.com

Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом

We have tried to make progress and achieve another prisoner exchange deal, but all of our efforts have been rejected by the Israeli Occupation and its leadership is not ready to conclude a deal. — Hamas Movement (@HamasInfoEn) 17 мая 2018 г.

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Израиль отклонил все предложения ХАМАСа, касающиеся обмена заключенными, долгосрочного перемирия и ослабления блокады сектора Газа."Мы пытались добиться прогресса и заключить еще одно соглашение об обмене заключенными, но все наши усилия были отвергнуты израильской оккупацией. Ее руководство не готово заключить сделку", - говорится на англоязычной странице ХАМАСа в Twitter.Стоит отметить, что на прошлой неделе британское арабоязычное издание Al-Hayat сообщило, что одно из западноевропейских государств взяло на себя функции посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом.Израильское руководство обещало рассмотреть условия группировки и сообщить о своем решении после 15 мая – "Накбы", как в арабском мире именуют дату основания Израиля.Как утверждалось, Израиль собирался потребовать от ХАМАСа прекратить разработку вооружений, строительство туннелей и распустить свое военизированное крыло "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Остается не ясным, что помешало началу переговоров.Издание Times of Israel пишет, что в канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на просьбу о комментарии.