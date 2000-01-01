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Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом 17.05 18:39   MIGnews.com

Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом

Израиль отклонил все предложения ХАМАСа, касающиеся обмена заключенными, долгосрочного перемирия и ослабления блокады сектора Газа.



"Мы пытались добиться прогресса и заключить еще одно соглашение об обмене заключенными, но все наши усилия были отвергнуты израильской оккупацией. Ее руководство не готово заключить сделку", - говорится на англоязычной странице ХАМАСа в Twitter.

Стоит отметить, что на прошлой неделе британское арабоязычное издание Al-Hayat сообщило, что одно из западноевропейских государств взяло на себя функции посредника в переговорах между Израилем и ХАМАСом.

Израильское руководство обещало рассмотреть условия группировки и сообщить о своем решении после 15 мая – "Накбы", как в арабском мире именуют дату основания Израиля.

Как утверждалось, Израиль собирался потребовать от ХАМАСа прекратить разработку вооружений, строительство туннелей и распустить свое военизированное крыло "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Остается не ясным, что помешало началу переговоров.

Издание Times of Israel пишет, что в канцелярии премьер-министра никак не отреагировали на просьбу о комментарии.
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