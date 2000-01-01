17.05 17:33 MIGnews.com

Сирены противоракетной тревоги на Голанах

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Спустя чуть более двух недель после эскалации с иранскими войсками на северной границе Израиля на Голанских высотах вновь прозвучали сирены противоракетной тревоги.Сирены сработали во многих общинах Голанских высот, включая самый крупным город региона Кацрин. В результате этого жители местных населенных пунктов укрылись в убежищах. Некоторые из них утверждают, что слышали взрывы.На данный момент в ЦАХАЛе расследуют, что именно могло послужить причиной тревоги "Цева адом", поскольку непосредственно сообщений об ударах или каких-либо повреждениях не поступало.Северное командование распорядилось привести в боевую готовность дислоцированные на Голанах батареи "Железного купола".