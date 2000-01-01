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Сирены противоракетной тревоги на Голанах | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.05 17:33   MIGnews.com

Сирены противоракетной тревоги на Голанах

Спустя чуть более двух недель после эскалации с иранскими войсками на северной границе Израиля на Голанских высотах вновь прозвучали сирены противоракетной тревоги.

Сирены сработали во многих общинах Голанских высот, включая самый крупным город региона Кацрин. В результате этого жители местных населенных пунктов укрылись в убежищах. Некоторые из них утверждают, что слышали взрывы.

На данный момент в ЦАХАЛе расследуют, что именно могло послужить причиной тревоги "Цева адом", поскольку непосредственно сообщений об ударах или каких-либо повреждениях не поступало.

Северное командование распорядилось привести в боевую готовность дислоцированные на Голанах батареи "Железного купола".
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