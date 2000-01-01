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ЦАХАЛ опасается, что ХАМАС попытается сбить самолет 17.05 11:39   MIGnews.com

ЦАХАЛ опасается, что ХАМАС попытается сбить самолет

После пулеметного обстрела Сдерота ЦАХАЛ принял решение, согласно которому самолетам запрещено приближаться к Газе ближе, чем на шесть километров.

Запрет издан ВВС ЦАХАЛа. Армия опасается того, что боевики ХАМАСа попытаются сбить гражданские сельскохозяйственные самолеты.

Запрет распространяется. в первую очередь, на сельскохозяйственные самолеты, распыляющие пестициды в районе границы с Газой.

С начала этой недели гражданским самолетам было запрещено приближаться ближе, чем на полтора километра к Газе.
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