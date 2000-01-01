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Баргути перестал пить воду | Фото: Thinkstock17.05 07:36   MIGnews.com

Баргути перестал пить воду

После того, как израильские власти отказались выполнять требования лидера голодовки палестинских заключенных Маруана Баргути, тот заявил о том, что прекращает пить воду.

Баргути передал начальнику администрации тюрем Израиля Офре Клингер письмо с 19 требованиями, которые Израиль должен удовлетворить для того, чтобы палестинские террористы прекратили голодовку. Среди них - открытие для заключенных 20 телевизионных каналов, установление в камерах кондиционеров и беспрепятственный доступ к книгам и журналам. Баргути также требовал увеличения количества посещений заключенных членами семей и увеличение времени посещений с 45 до 90 минут.

Баргути содержится в одиночной камере и только в прошлое воскресенье ему разрешили впервые встретиться с его адвокатом, Хадером Шакиратом.
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