17.05 07:39 MIGnews.com

Абу Мазен: Мы хотим свое государство, бок о бок с Израилем

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в очередной раз напомнил о своей цели, которая заключается в создании Государства Палестины рядом с Израилем."Мы стремимся к реализации решения о создании двух государств в границах 1967 года, то есть независимого суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, живущим в мире бок о бок с Государством Израиль", - заявил он, выступая в Центре исламской культуры в Индии 16 мая.Сейчас Абу Мазен находится с официальным визитом в Индии, где уже встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Пранабом Мукерджи, которых попросил поддержать "два государства"."Мы надеемся, что израильский премьер-министр примет это приглашение к достижению мира. Как я уже неоднократно говорил, мы уже готовы и протягиваем руку, чтобы достичь желаемого мира", - добавил он."Решение палестинской проблемы и прекращение оккупации в значительной степени поспособствует борьбе с терроризмом в регионе, поскольку осуществление правосудия – основа успеха в войне с терроризмом и такими террористическими группировками, как ИГИЛ и другие экстремистские организации, действующие в нашем регионе", - резюмировал Аббас.