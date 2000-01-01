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ХАМАС грозит восстанием 15 мая 17.04 09:16   MIGnews.com

ХАМАС грозит восстанием 15 мая

Палестинское террористическое движение ХАМАС угрожает Израилю организацией массовых демонстраций и “народного восстания” 15 мая, в “День Накбы”.

Халил аль-Хайя, член политбюро ХАМАСа заявил: “Скажите Израилю - пусть подождет до 15 мая, когда наш палестинский народ взорвется, и его уже ничто не остановит. Волна за волной, мы встретимся в Иерусалиме”.

Хайя предупредил: “Наша конфронтация с врагом продолжается, все средства хороши, Марш Возвращения начался, и он окончится только победой и освобождением”.

С момента начала массовых беспорядков Марша Возвращения на границе с Газой, по данным арабских СМИ, убиты 53 палестинца и более 3 тысяч ранены.
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