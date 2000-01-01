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`Отдайте приказ, и Израиль ударит по Ирану` | Фото: Israeli Air Force/Flickr17.04 20:37   MIGnews.com

"Отдайте приказ, и Израиль ударит по Ирану"

В случае открытого военного конфликта Израиль способен нанести полноценный авиаудар на Ирану, считает отставной генерал-майор ЦАХАЛа и легендарный пилот израильских ВВС Амир Нахуми.

"Если политический эшелон примет такое решение, израильские пилоты и самолеты будут способны это сделать. Удар по сирийскому реактору является лишь одним из доказательств этого", - напомнил Нахуми в интервью The Jerusalem Post об операции "Фруктовый сад".

Стоит отметить, что в 1981 году Нахуми пилотировал один из четырех бомбардировщиков, которые в рамках операции "Опера" уничтожили ядерный реактор "Осирак" в пригороде иракского Багдада.

По его словам, операции в Ираке и Сирии были дальними миссиями, выполняемыми F-15 и F-16, которые "способны выполнять их без дозаправок".

Амир Нахуми признал, что из-за расстояний возможная операция против Исламской республики будет сложнее, чем против Ирака или Сирии.

"Несмотря на то, что Сирия ближе к нам, осложнений возникает не меньше, чем если бы мы отправились в Иран. Но я уверен, что сегодняшняя авиация, которая гораздо более развита и куда технологичнее той, которая была у нас в 1981 году, способна это сделать", - признал пилот.
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