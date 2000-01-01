Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Обрушение туннеля в Газе: убит террорист `Аль-Кассам` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.04 08:57   MIGnews.com

Обрушение туннеля в Газе: убит террорист "Аль-Кассам"

В ХАМАСе сообщили об обрушении очередного туннеля контрабандистов, который проходил под сектором Газа. Согласно сообщению, опубликованному вооруженным крылом палестинского движения, "Бригадой Аль-Кассам", в результате инцидента погиб один из его боевиков.

Палестинца Анаса Мусу Абу Шавиша из района Туффа (к востоку от города Газа) погребло во время работы в туннеле на границе между анклавом и Египтом утром 17 апреля. Причина обвала не уточняется - он мог быть как недостаточно укреплен, так и это могло быть следствием действий египетских военных.

Стоит отметить, что обвалы туннелей ХАМАСа не такое уж и редкое явление. В последний раз группировка сообщала об этом в конце февраля. Тогда под завалами погибли трое жителей Газы, которые ремонтировали туннель
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:43
Разлив Тигра спровоцировал наводнение в Мосуле
08:37
Эрдоган: решение нашего народа должны уважать все  
07:38
СМИ сообщили о создании в КНДР специальных тактических войск
07:18
Синдзо Абэ планирует обсудить в России проблему КНДР
06:24
Жену Асада могут лишить британского гражданства
05:16
Джанет Джексон впервые показала своего сына
04:11
На луне Сатурна есть условия для жизни
03:59
На юге Аргентины нашли яйца динозавров
01:23
Ученые предложили лечить депрессию галлюциногенами
00:27
Названы самые полезные напитки
23:13
Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей
22:22
NASA показало огромную трещину в ледниках Гренландии
21:55
Хуситы устраивают в Йемене этнические чистки евреев
21:11
"Интифада заключенных": 700 террористов объявили голодовку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus