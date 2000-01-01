17.04 08:57 MIGnews.com

Обрушение туннеля в Газе: убит террорист "Аль-Кассам"

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В ХАМАСе сообщили об обрушении очередного туннеля контрабандистов, который проходил под сектором Газа. Согласно сообщению, опубликованному вооруженным крылом палестинского движения, "Бригадой Аль-Кассам", в результате инцидента погиб один из его боевиков.Палестинца Анаса Мусу Абу Шавиша из района Туффа (к востоку от города Газа) погребло во время работы в туннеле на границе между анклавом и Египтом утром 17 апреля. Причина обвала не уточняется - он мог быть как недостаточно укреплен, так и это могло быть следствием действий египетских военных.Стоит отметить, что обвалы туннелей ХАМАСа не такое уж и редкое явление. В последний раз группировка сообщала об этом в конце февраля. Тогда под завалами погибли трое жителей Газы, которые ремонтировали туннель