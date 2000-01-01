Тысячи палестинцев митингуют в поддержку бунта заключенных
Тысячи палестинцев вышли на улицы Иудеи и Самарии и сектора Газа, чтобы отметить День заключенных в понедельник, 17 апреля, и выразить свою солидарность с голодающими заключенными в израильских тюрьмах.
Одна из самых больших демонстраций состоялась в Рамаллахе, где тысячи людей собрались на площади Ясира Арафата, подняв флаги с изображением арестованного лидера Фатха Марвана Баргути, а также палестинские флаги.
"Мы все должны доказать нашим живым мученикам (заключенным), что их страдания не пропадут даром. Мы поддерживаем заключенных ", - заявил губернатор Лайлах Ганам, выступая перед демонстрантами в Рамаллахе.
На другой демонстрации в Вифлееме начались столкновения между израильскими солдатами и демонстрантами возле защитного барьера.
День заключенных проходит в то же время, когда палестинские заключенные заявили о своих намерениях начать голодовку в знак протеста против условий содержания в израильских тюрьмах.
Управление тюрем Израиля (ШАБАС) обнародовало заявление, что утром в понедельник, 17 апреля, 1 187 из 6200 содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных объявили голодовку.
Организатор голодного бунта, приговоренный к пяти пожизненным заключениям палестинский архитеррорист Марван Баргути утверждает, что они не могли поступить иначе, видя "несправедливость" израильских властей.
В понедельник тюремная служба Израиля заявила, что она предпринимает "значительные меры" против голодающих, включая перемещение некоторых из них в одиночные камеры.
Баргути написал в редакционной статье, опубликованной в The New York Times в понедельник, что израильские тюремные власти нарушают права заключенных.
Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что "бунт Баргути спровоцирован внутренними палестинскими политическими мотивами и поэтому включает в себя необоснованные требования в отношении условий содержания заключенных".
"Проведя последние 15 лет в израильской тюрьме, я был свидетелем и жертвой как незаконной израильской системы массовых произвольных арестов, так и жестокого обращения с палестинскими заключенными. После исчерпания всех других вариантов я решил, что другого выбора быть не может, кроме как противостоять этим превышениям полномочий, объявив голодовку", - пишет Баргути.
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество "оперативно вмешиваться и спасать жизни голодающих палестинцев".
Махмуд Аббас предупредил об ухудшающейся ситуации из-за "упрямства Израиля и его отказа от соблюдения справедливых гуманитарных требований заключенных". Председатель ПА однако воздержался от упоминания лидера голодного бунта, Марвана Баргути.
Между палестинцами и силами безопасности не было никаких столкновений , кроме демонстрации у входа в Вифлеем, в ходе которой были ранены два человека.
В израильских тюрьмах содержится примерно 6 000 палестинских заключенных, которые отбывают различные сроки заключения.