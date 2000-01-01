17.04 19:54 MIGnews.com

Тысячи палестинцев митингуют в поддержку бунта заключенных

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Тысячи палестинцев вышли на улицы Иудеи и Самарии и сектора Газа, чтобы отметить День заключенных в понедельник, 17 апреля, и выразить свою солидарность с голодающими заключенными в израильских тюрьмах.Одна из самых больших демонстраций состоялась в Рамаллахе, где тысячи людей собрались на площади Ясира Арафата, подняв флаги с изображением арестованного лидера Фатха Марвана Баргути, а также палестинские флаги."Мы все должны доказать нашим живым мученикам (заключенным), что их страдания не пропадут даром. Мы поддерживаем заключенных ", - заявил губернатор Лайлах Ганам, выступая перед демонстрантами в Рамаллахе.На другой демонстрации в Вифлееме начались столкновения между израильскими солдатами и демонстрантами возле защитного барьера.День заключенных проходит в то же время, когда палестинские заключенные заявили о своих намерениях начать голодовку в знак протеста против условий содержания в израильских тюрьмах.Управление тюрем Израиля (ШАБАС) обнародовало заявление, что утром в понедельник, 17 апреля, 1 187 из 6200 содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных объявили голодовку.Организатор голодного бунта, приговоренный к пяти пожизненным заключениям палестинский архитеррорист Марван Баргути утверждает, что они не могли поступить иначе, видя "несправедливость" израильских властей.В понедельник тюремная служба Израиля заявила, что она предпринимает "значительные меры" против голодающих, включая перемещение некоторых из них в одиночные камеры.Баргути написал в редакционной статье, опубликованной в The New York Times в понедельник, что израильские тюремные власти нарушают права заключенных.Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что "бунт Баргути спровоцирован внутренними палестинскими политическими мотивами и поэтому включает в себя необоснованные требования в отношении условий содержания заключенных"."Проведя последние 15 лет в израильской тюрьме, я был свидетелем и жертвой как незаконной израильской системы массовых произвольных арестов, так и жестокого обращения с палестинскими заключенными. После исчерпания всех других вариантов я решил, что другого выбора быть не может, кроме как противостоять этим превышениям полномочий, объявив голодовку", - пишет Баргути.Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество "оперативно вмешиваться и спасать жизни голодающих палестинцев".Махмуд Аббас предупредил об ухудшающейся ситуации из-за "упрямства Израиля и его отказа от соблюдения справедливых гуманитарных требований заключенных". Председатель ПА однако воздержался от упоминания лидера голодного бунта, Марвана Баргути.Между палестинцами и силами безопасности не было никаких столкновений , кроме демонстрации у входа в Вифлеем, в ходе которой были ранены два человека.В израильских тюрьмах содержится примерно 6 000 палестинских заключенных, которые отбывают различные сроки заключения.