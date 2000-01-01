1 187 палестинских террористов объявили голодный бунт

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) обнародовало заявление, что утром в понедельник, 17 апреля, 1 187 из 6200 содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных объявили голодовку.
Организатор голодного бунта, приговоренный к пяти пожизненным заключениям палестинский архитеррорист Марван Баргути утверждает, что они не могли поступить иначе, видя "несправедливость" израильских властей.
"У нас не было другого выбора, кроме как объявить голодовку", - гласит его меморандум, опубликованный в газете New York Times, которая назвала его "палестинским лидером и депутатом".
Как уже писалось, большинство голодающих террористов являются членами ФАТХа и Народного фронта освобождения Палестины. Незначительная только их часть входит в ХАМАС. Они утверждают, что забастовка будет бессрочной.
"Проведя последние 15 лет в израильской тюрьме, я был свидетелем и жертвой как незаконной израильской системы массовых произвольных арестов, так и жестокого обращения с палестинскими заключенными. После исчерпания всех других вариантов я решил, что другого выбора быть не может, кроме как противостоять этим превышениям полномочий, объявив голодовку", - пишет Баргути.
В ШАБАСе уже обещали применить дисциплинарные меры в отношении бастующих.
"Голодовка в тюрьме ставит под угрозу здоровье и жизнь заключенного, находящегося под стражей государства, которое несет ответственность за его безопасность, а также нарушает порядок и дисциплину в тюрьмах. Особенно это касается организованной голодовки", - заявили в Управление тюрем.
Голодающим грозит конфискацию как выданного в качестве поощрений имущества (радиоприемников, телевизоров и других электроприборов), так и купленной в тюремной столовой еды.
Сам Баргути называет голодовку "самой мирной формой сопротивления".
"Он причиняет боль исключительно голодающим и их близким в надежде, что их пустые желудки и жертвы их посланию звучать за стенами их темные камер. Десятилетия опыта доказали, что бесчеловечная система колониальной и военной оккупации Израиля направлена на преломление духа заключенных и народа, к которому они принадлежат, причиняя страдания их телам, отделяя их от семей и общин, используя унизительные принудительные меры. Но даже несмотря на такое обращение, мы не сдадимся", - пишет архитеррорист.