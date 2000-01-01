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ООН: скоро Газа станет непригодной для жизни | Фото: David Berkowitz/Flickr17.04 10:07   MIGnews.com

ООН: скоро Газа станет непригодной для жизни

Последний энергетический кризис может стать для сектора Газа "переломным моментом", после которого анклав станет непригодным для жизни почте 2 млн. его жителей, заявил координатор программы гуманитарной помощи ООН палестинцам Роберт Пайпер.

"ООН уже несколько лет предупреждает о том, что накапливающиеся в секторе Газа хронические проблемы приближают переломный момент, когда она станет непригодной для жизни", - сказал Пайпер в интервью изданию Jerusalem Post 16 апреля.

Беседа состоялась после закрытия последней работавшей в Газе электростанции на фоне колоссальных долгов анклава перед ПА и израсходования топлива, закупленного Катаром и Турцией. Теперь ФАТХ хочет выделить норму потребления топлива в Газе и облагать налогом все, что выйдет за установленные рамки.

Другим ударом по анклаву является высочайший уровень безработицы – 42% и дефицит пресной воды - по данным ООН 4 из 10 жителей Газу имеют доступ к питьевой воде лишь 5-8 часов каждые два-три дня.

"Между Рамаллой и Газой возникла политическая проблема из-за недостатка доверия и прозрачности в отношении размера дохода", - говорит Пайпер.

Для уменьшения расходов он предлагает поэтапное переоборудование электростанции под работу на природном газе. Сейчас он работает на дизельном топливе. Кроме того, он предлагает и самому Израилю увеличить норму поставляемой электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 125 МВт ежедневно. Но для этого также потребуется модернизация оборудования – из-за плохой энергетической инфрастуктуры 30-40% электроэнергии теряется при передаче, говорит сотрудник ООН.

В то же время он раскритиковал ограничения на ввоз в сектор Газа товаров и людей, что делает экономику анклава нежизнеспособной. Впрочем о том, что КПП были закрыты после победы на выборах в 2007 году ХАМАСа, который с тех пор дважды начинал войны с Израилем, Роберт Пайпер умолчал.
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