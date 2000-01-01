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Израиль ужесточил ограничения для палестинцев | Фото:17.03 08:13   MIGnews.com

Израиль ограничил въезд палестинцев

Во вторник, 17 марта, Израиль ужесточил ограничения на въезд палестинцев для работы, поскольку страна в значительной степени сократила экономику, пытаясь остановить распространение коронавируса.

Соответствующий приказ отдал министр обороны Нафтали Беннетт на рассвете, передает The Times of Israel.

Въезд разрешен только палестинским рабочим в "основных" секторах, к которым относятся здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и некоторые другие, обозначающиеся в индивидуальном порядке.

Палестинцам также больше не будет позволено ездить туда и обратно с Западного берега на работу. Всем, кто оказался за пределами Газы на момент закрытия границы, работодатели должны предоставить жилье. Рабочим сказали, что они будут находиться в Израиле от одного до двух месяцев.

По данным минздрава ХАМАСа, в понедельник было зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19 среди палестинцев на Западном берегу, в Газе – ни одного. Подавляющее большинство инфицированных – 37 – в Вифлееме. Беннетт продлил закрытие города на карантин.


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