Израиль ограничил въезд палестинцев

Во вторник, 17 марта, Израиль ужесточил ограничения на въезд палестинцев для работы, поскольку страна в значительной степени сократила экономику, пытаясь остановить распространение коронавируса.
Соответствующий приказ отдал министр обороны Нафтали Беннетт на рассвете, передает The Times of Israel.
Въезд разрешен только палестинским рабочим в "основных" секторах, к которым относятся здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и некоторые другие, обозначающиеся в индивидуальном порядке.
Палестинцам также больше не будет позволено ездить туда и обратно с Западного берега на работу. Всем, кто оказался за пределами Газы на момент закрытия границы, работодатели должны предоставить жилье. Рабочим сказали, что они будут находиться в Израиле от одного до двух месяцев.
По данным минздрава ХАМАСа, в понедельник было зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19 среди палестинцев на Западном берегу, в Газе – ни одного. Подавляющее большинство инфицированных – 37 – в Вифлееме. Беннетт продлил закрытие города на карантин.