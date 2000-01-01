17.03 20:11 MIGnews.com

ХАМАС: Интифада Иерусалима продолжается

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Террористические группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад" приветствовали сегодня автотерракт, произошедший 16 марта, в результате которого были убиты офицер и солдат ЦАХАЛа, и еще двое получили ранения.Об этом в субботу, 17 марта сообщает Arutz Sheva."Сегодняшняя атака призвана подчеркнуть, что наши люди продолжают интифаду в Иерусалиме", - заявил представитель "ХАМАС" в Газе Хазем Кассем.По его словам, "революция против решения Дональда Трампа признать Иерусалим не является волной ярости". Кассем отметил, что "границы Иерусалима будут начерчены палестинской кровью".В свою очередь, представители "Исламского джихада" заявили, что они приветствуют "эскалацию нападений на солдат и поселенцев"."Эти нападения являются естественным правом палестинского народа защищать себя на своей земле и в святых местах", - говорится в сообщении.Напомним, в пятницу глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман прокомментировал нападение на машину и пообещал: "Мы сделаем все, чтобы приговорить террориста к смертной казни, уничтожить его дом и наказать всех, кто с ним сотрудничал"."Не существует такого понятия, как "терроризм одиноких волков". Это террор, поддерживаемый Абу Мазеном и Палестинской администрацией, которая платит деньги семьям террористов. Мы остановим их", - подчеркнул министр.