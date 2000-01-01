ХАМАС: Интифада Иерусалима продолжается

Террористические группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад" приветствовали сегодня автотерракт, произошедший 16 марта, в результате которого были убиты офицер и солдат ЦАХАЛа, и еще двое получили ранения.
Об этом в субботу, 17 марта сообщает Arutz Sheva.
"Сегодняшняя атака призвана подчеркнуть, что наши люди продолжают интифаду в Иерусалиме", - заявил представитель "ХАМАС" в Газе Хазем Кассем.
По его словам, "революция против решения Дональда Трампа признать Иерусалим не является волной ярости". Кассем отметил, что "границы Иерусалима будут начерчены палестинской кровью".
В свою очередь, представители "Исламского джихада" заявили, что они приветствуют "эскалацию нападений на солдат и поселенцев".
"Эти нападения являются естественным правом палестинского народа защищать себя на своей земле и в святых местах", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман прокомментировал нападение на машину и пообещал: "Мы сделаем все, чтобы приговорить террориста к смертной казни, уничтожить его дом и наказать всех, кто с ним сотрудничал".
"Не существует такого понятия, как "терроризм одиноких волков". Это террор, поддерживаемый Абу Мазеном и Палестинской администрацией, которая платит деньги семьям террористов. Мы остановим их", - подчеркнул министр.