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ХАМАС закрыл офисы палестинской компании Wataniya Mobile | Фото:18.03 06:27   MIGnews.com

ХАМАС закрыл офисы палестинской компании Wataniya Mobile

ХАМАС закрыл офисы палестинской компании сотовой связи Wataniya Mobile, принадлежащей одному из сыновей Махмуда Аббаса.

Об этом в субботу, 17 марта сообщает информационный блог Абу Али, передает The Times of Israel.

По данным источников в ХАМАС, это решение было принято после недавнего покушения на премьер-министра ПА Рами Хамдаллу и главу палестинской разведки Маджида Фараджа.

Издание отмечает, что офисы были закрыты в ответ на нежелание менеджеров компании содействовать расследованию инцидента. Также сообщается, что взрыв самодельной бомбы, заложенной на пути кортежа, был осуществлен посредством телефонного аппарата с sim-картой компании Wataniya Mobile.

Напомним, 13 марта на пути следования кортежа премьер-министра ПА Рами Хамдаллы и главы палестинской разведки Маджида Фараджа в Газе прогремели три взрыва. После этого правительственные автомобили были обстреляны. Нападение было совершено в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы, вскоре после того, кортеж Хамдаллы и Фараджа проехал КПП "Эрез".

В результате происшествия были ранены семеро охранников. Хамдалла и Фарадж не пострадали. Но программа визита была сокращена.

Руководство партии ФАТХ возложило ответственность за это нападение на "Исламское движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующее сектора Газы с июня 2007 года. Однако ХАМАС отверг обвинения.
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