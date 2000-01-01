Взрыв на границе Газы: ЦАХАЛ уничтожил объект ХАМАСа

По данным агентства, в ответ танки Армии обороны Израиля обстреляли наблюдательный пункт ХАМАСа, расположенный восточнее района Аш-Шуджайя.
"Взрывное устройство было преведено в действие около разделительного сооружения на севере сектора Газы. Во время взрыва в данном районе армейские подразделения не присутствовали. Никто не пострадал, и не был причинен ущерб", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, отмечает, что в результате действий ЦАХАла был легко ранен один человек.
Также "Палестинский информационный центр" уточняет, что израильскими танками было выпущено, по крайней мере, три снаряда.
Отметим, что инцидент произошел на том же месте, где в четверг в 100 метрах от патруля ЦАХАЛа были приведены в действие два взрывных устройства.
В пресс-службе ЦАХАЛа полагают, что взрывные устройства были заложены у разделительного сооружения во время палестинских демонстраций.
По словам бригадного генерала Ронена Манелиса, атаке подверглись военнослужащие из бронетанковых войск.
Он подчеркнул, что патруль выполнял задачу в условиях плотного тумана.
Генерал добавил, что патруль находился на израильской территории. Взрывные устройства были приведены в действие дистанционно.
"Нам до сих пор не известно, кто стоял за этим актом террора", - заключил Ронен Манелис.