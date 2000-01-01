Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Взрыв на границе Газы: ЦАХАЛ уничтожил объект ХАМАСа | Фото:17.03 18:39   MIGnews.com

Взрыв на границе Газы: ЦАХАЛ уничтожил объект ХАМАСа

Сегодня на границе с сектором Газы, возле забора безопасности, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в субботу, 17 марта сообщает Maan, передает The Times of Israel.

По данным агентства, в ответ танки Армии обороны Израиля обстреляли наблюдательный пункт ХАМАСа, расположенный восточнее района Аш-Шуджайя.

"Взрывное устройство было преведено в действие около разделительного сооружения на севере сектора Газы. Во время взрыва в данном районе армейские подразделения не присутствовали. Никто не пострадал, и не был причинен ущерб", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, отмечает, что в результате действий ЦАХАла был легко ранен один человек.

Также "Палестинский информационный центр" уточняет, что израильскими танками было выпущено, по крайней мере, три снаряда.

Отметим, что инцидент произошел на том же месте, где в четверг в 100 метрах от патруля ЦАХАЛа были приведены в действие два взрывных устройства.

В пресс-службе ЦАХАЛа полагают, что взрывные устройства были заложены у разделительного сооружения во время палестинских демонстраций.

По словам бригадного генерала Ронена Манелиса, атаке подверглись военнослужащие из бронетанковых войск.

Он подчеркнул, что патруль выполнял задачу в условиях плотного тумана.

Генерал добавил, что патруль находился на израильской территории. Взрывные устройства были приведены в действие дистанционно.

"Нам до сих пор не известно, кто стоял за этим актом террора", - заключил Ронен Манелис.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:08
Брат Нетаниягу встал на его защиту
17:44
Жуткая авиакатастрофа на Филиппинах: много погибших
17:13
Жизнь бойца, раненого в теракте в Самарии, под угрозой
16:49
Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа
16:13
Умер раввин Мордехай Хагер
15:47
Израиль временно приостановил высылку африканских мигрантов
15:13
В Британии уточнили сроки расследования "дела Скрипаля"
14:48
ПАСЕ убрала турецкий из числа рабочих языков
12:57
У берегов Греции нашли тела 14 мигрантов
11:32
23 британских дипломата объявлены персонами нон грата
10:55
Террорист из Самарии имеет криминальное прошлое
10:31
В Кабуле прогремел взрыв
09:50
ЦАХАЛ провел рейд в доме террориста из Самарии
09:15
Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus