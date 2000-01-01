Сирия ждет осуждения "вопиющей агрессии Израиля"

Официальный Дамаск требует от ООН и Совбеза осудить атаку ВВС Израиля в Сирии сегодняшним утром, которую сирийцы назвали "вопиющей агрессией" и "очередной попыткой повысить моральный дух террористических группировок" после недавних поражений.
"Доводы, которые Израиль выдает за основания для агрессивных действий, являются лишь дешевой попыткой обмана, к которому всякий раз прибегает Израиль, чтобы оправдать непрекращающуюся оккупацию Голанских высот, палестинских территорий и ряда районов на юге Ливана. Это вопиющее нарушение международного права, резолюций Совбеза ООН, а также суверенитета и неприкосновенности территории Сирии", - цитирует агентство SANA заявление сирийского МИДе.
Внешнеполитическое ведомство также потребовало "прекратить поддержку терроризма в Сирии и выполнять все резолюции, касающиеся борьбы с ним".