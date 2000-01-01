17.02 16:19 MIGnews.com

ПРО "Железный купол" успешно прошел серию испытаний

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Министерство обороны Израиля недавно объявило об успешном испытании "усовершенствованной версией системы ПРО "Железный купол"".Испытания проведены компанией Rafael Advanced Defense Systems на юге Израиля.После первых проверок в 2010 году, "Железный купол" провел более 2400 успешных запуск реальных ракет-перехватчиков - большинство из них были запущены ХАМАСом и палестинским "Исламским джихадом" из Газы.Хотя в настоящее время нет подробных сведений о характере последнего обновления системы, эти изменения призваны помочь системе справиться с будущими угрозами. В том числе, крылатыми ракетами из Ирана.