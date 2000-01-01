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ПРО `Железный купол` прошел успешные испытания | Фото:17.02 16:19   MIGnews.com

ПРО "Железный купол" успешно прошел серию испытаний

Министерство обороны Израиля недавно объявило об успешном испытании "усовершенствованной версией системы ПРО "Железный купол"".

Испытания проведены компанией Rafael Advanced Defense Systems на юге Израиля.

После первых проверок в 2010 году, "Железный купол" провел более 2400 успешных запуск реальных ракет-перехватчиков - большинство из них были запущены ХАМАСом и палестинским "Исламским джихадом" из Газы.

Хотя в настоящее время нет подробных сведений о характере последнего обновления системы, эти изменения призваны помочь системе справиться с будущими угрозами. В том числе, крылатыми ракетами из Ирана.


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