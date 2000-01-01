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Террорист, стрелявший в солдат ЦАХАЛа, найден мертвым | Фото:17.02 15:12   MIGnews.com

Террорист, стрелявший в солдат ЦАХАЛа, найден мертвым

ЦАХАЛ обнаружил безжизненное тело человека на Западном берегу. По предварительным данным, погибший является боевиком, который открыл огонь по войскам в начале этого месяца, ранив одного из солдат.

Израильские силы обороны заявили, что тело было найдено в кустах в долине в районе Биньямин на Западном берегу. Рядом лежали автомат М-16 и пистолет.

Обстоятельства смерти пока не известны. Однако расследование обстоятельств его смерти поможет лучше разобраться в организации и мотивах теракта.

Террорист открыл огонь по солдатам бригады "Кфир" вдоль шоссе у поселка Долев. Пуля задела голову одного солдата, слегка ранив его.

После стрельбы ЦАХАЛ начал поиски нападавшего.


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