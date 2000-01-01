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17.02 20:22   MIGnews.com

ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в теракте на границе Газы

В субботу, 17 февраля, около 16:00, палестинские террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности.

Как стало известно впоследствии, военные направились к забору, чтобы снять закрепленный на нем арабами черный флаг. В этот момент сработал взрыватель, задействованный удаленно с помощью сотового телефона.

В результате взрыва четверо военнослужащих получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое.

В ответ на действия боевиков израильский танк атаковал наблюдательный пункт "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт.

Представители ЦАХАЛа полагают, что за взрывом стоит не "Исламский джихад", а одна из небольших группировок.

При этом ответственность за инцидент Армия обороны Израиля возлагает на "ХАМАС", регулярно подстрекающий арабов к участию в массовых беспорядках.

Отметим, что это самое серьезное по своим последствиям происшествие на границе с Газой со времени операции "Несокрушимая скала" в 2014 году.
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