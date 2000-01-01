Инцидент на границе Газы: 4 солдата ранены

По предварительной информации, в результате атаки на границе с Газой двое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения, один – средней степени тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое.
Все раненые были эвакуированы вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Напомним, в субботу, 17 февраля, танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт боевиков "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.
Ранее, около 16:00, террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности, на пути следования израильского патруля.
В армейской пресс-службе отметили, что военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.