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17.02 19:18   MIGnews.com

Инцидент на границе Газы: 4 солдата ранены

По предварительной информации, в результате атаки на границе с Газой двое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения, один – средней степени тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое.

Все раненые были эвакуированы вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Напомним, в субботу, 17 февраля, танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт боевиков "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.

Ранее, около 16:00, террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности, на пути следования израильского патруля.

В армейской пресс-службе отметили, что военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.
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