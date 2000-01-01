Внимание патруля ЦАХАЛа привлек подозрительный флаг
В субботу, 17 февраля, танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт палестинских боевиков, расположенный в южной части сектора Газы.
Ранее, около 16:00, террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности, на пути следования израильского патруля, недалеко от кибуца "Эйн а-Шлоша".
По данным The Times of Israel, инцидент произошел в районе кибуца "Эйн а-Шлоша". По предварительным данным, военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.
Около 18:00 стало известно, что наблюдательный пункт, атакованный танком ЦАХАЛа, принадлежит террористической организации "Исламский джихад".