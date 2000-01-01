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17.02 19:05   MIGnews.com

Внимание патруля ЦАХАЛа привлек подозрительный флаг

В субботу, 17 февраля, танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт палестинских боевиков, расположенный в южной части сектора Газы.

Ранее, около 16:00, террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности, на пути следования израильского патруля, недалеко от кибуца "Эйн а-Шлоша".

По данным The Times of Israel, инцидент произошел в районе кибуца "Эйн а-Шлоша". По предварительным данным, военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным.

Около 18:00 стало известно, что наблюдательный пункт, атакованный танком ЦАХАЛа, принадлежит террористической организации "Исламский джихад".
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