Патруль ЦАХАЛа подорвался на границе с Газой

Сегодня, 17 февраля, около 16:00, палестинские террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности. Об этом в субботу сообщает The Times of Israel.
По предварительной информации три солдата ранены.
Издание уточняет, что инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша.
Группа военнослужащих приблизились к забору безопасности, заметив флаг, показавшийся им подозрительным. После этого прогремел взрыв.
В армейской пресс-службе отметили, что в ответ на действия боевиков танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.
На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил во ходе заседания кабинетов министров, что вскоре Израиль может столкнуться с еще одной атакой группировки "ХАМАС", базирующейся в Газе. По его словам, причиной этому может послужить ухудшение гуманитарных и экономических условий в прибрежном анклаве.
Отметим, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что "ХАМАС" не заинтересован в еще одном конфликте с Израилем, однако, экономический коллапс сделает этот сценарий неизбежным.