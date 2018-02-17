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Патруль ЦАХАЛа подорвался на границе с Газой | Фото:17.02 16:59   MIGnews.com

Патруль ЦАХАЛа подорвался на границе с Газой

Сегодня, 17 февраля, около 16:00, палестинские террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности. Об этом в субботу сообщает The Times of Israel.

По предварительной информации три солдата ранены.

Издание уточняет, что инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша.

Группа военнослужащих приблизились к забору безопасности, заметив флаг, показавшийся им подозрительным. После этого прогремел взрыв.



В армейской пресс-службе отметили, что в ответ на действия боевиков танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.

На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил во ходе заседания кабинетов министров, что вскоре Израиль может столкнуться с еще одной атакой группировки "ХАМАС", базирующейся в Газе. По его словам, причиной этому может послужить ухудшение гуманитарных и экономических условий в прибрежном анклаве.

Отметим, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что "ХАМАС" не заинтересован в еще одном конфликте с Израилем, однако, экономический коллапс сделает этот сценарий неизбежным.
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