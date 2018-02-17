17.02 16:59 MIGnews.com

Патруль ЦАХАЛа подорвался на границе с Газой

#شاهد من مكان الانفجار الذي وقع ضد وحدة هندسة في جيش الاحتلال على حدود #غزة قبل قليل pic.twitter.com/WGfCrzSyaN — غزة الآن - Gaza Now (@gazalnps) February 17, 2018

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Сегодня, 17 февраля, около 16:00, палестинские террористы привели в действие взрывное устройство на границе с сектором Газы, рядом с забором безопасности. Об этом в субботу сообщает The Times of Israel.По предварительной информации три солдата ранены.Издание уточняет, что инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша.Группа военнослужащих приблизились к забору безопасности, заметив флаг, показавшийся им подозрительным. После этого прогремел взрыв.В армейской пресс-службе отметили, что в ответ на действия боевиков танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил во ходе заседания кабинетов министров, что вскоре Израиль может столкнуться с еще одной атакой группировки "ХАМАС", базирующейся в Газе. По его словам, причиной этому может послужить ухудшение гуманитарных и экономических условий в прибрежном анклаве.Отметим, ранее в оборонном ведомстве сообщили, что "ХАМАС" не заинтересован в еще одном конфликте с Израилем, однако, экономический коллапс сделает этот сценарий неизбежным.