Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану 17.02 08:50   MIGnews.com

Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану

Если "Хизбалла" решится атаковать тыл Израиля или его инфраструктурные объекты, ЦАХАЛ непременно ударит по Ливану. Так министр транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировать угрозы главаря террористической группировки Хассана Насраллы.

"Времена Второй Ливанской войны, когда Израиль воздерживался от нанесения ущерба ливанским инфраструктурам, канули в лету. Если Насралла осмелится подвергнуть обстрелам израильский тыл или наши национальные инфраструктуры, по всему Ливану будет нанесен удар", - сказал израильский министр разведки.

Кац упрекнул Насраллу в пресмыкании перед Ираном "настолько, что он готов ради своего хозяина спровоцировать полное разрушения Ливана".

"Необходимо применить жесткие санкции по отношению к Хизбалле и оказать тяжёлое давление на Иран, чтобы последний прекратил поставлять оружие этой организации и ее финансирование. Следует разрушить эту ось зла: Иран, Сирия, Хизбалла и Ливан", - призвал глава министерства разведки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:40
Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей
09:39
Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет
08:56
Турецкий гамбит
08:28
Германия: Поселения могут стать началом войны
08:04
Кубок Израиля у Маккаби
07:55
Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера
07:55
Трамп: молчать! Я меньше всего антисемит
07:37
Израиль: дожди прошли, холода усиливаются
07:11
ЕС введет уголовную ответственность за "джихад-туризм"
06:48
Bloomberg: российским СМИ запретили хвалить Трампа
04:58
Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками  
04:24
Новая Зеландия оказалась седьмым континентом
02:37
Роскосмос поможет французам в изучении Меркурия
01:25
Девушка потеряла память, а парень покорил ее сердце
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus