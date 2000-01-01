Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану

"Времена Второй Ливанской войны, когда Израиль воздерживался от нанесения ущерба ливанским инфраструктурам, канули в лету. Если Насралла осмелится подвергнуть обстрелам израильский тыл или наши национальные инфраструктуры, по всему Ливану будет нанесен удар", - сказал израильский министр разведки.
Кац упрекнул Насраллу в пресмыкании перед Ираном "настолько, что он готов ради своего хозяина спровоцировать полное разрушения Ливана".
"Необходимо применить жесткие санкции по отношению к Хизбалле и оказать тяжёлое давление на Иран, чтобы последний прекратил поставлять оружие этой организации и ее финансирование. Следует разрушить эту ось зла: Иран, Сирия, Хизбалла и Ливан", - призвал глава министерства разведки.