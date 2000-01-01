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Формула ХАМАСа: тела солдат в обмен на всех джихадистов 17.02 11:30   MIGnews.com

Формула ХАМАСа: тела солдат в обмен на всех джихадистов

ХАМАС согласен поменять тела израильских солдат Адара Голдина и Орона Шауля исключительно на боевиков, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля.

Таким образом, представитель и один из основателей группировки Махмуд аль-Захар ответил на предложение министра обороны Авигдора Либермана.

"Освобождение героических воинов Палестины будет единственным основанием для нас вернуть (тела – ред.) солдат", - сказал он.

Напомним, что на сайте КОГАТ было опубликовано обширное интервью с Либерманом, в котором он заявил о готовности Израиля значительно улучшить условия жизни в секторе Газа: построить морской порт, аэропорт и промышленные зоны в обмен на возвращение тел павших военнослужащих ЦАХАЛа и израильских граждан.

Правда, вот об Аврааме Менгисту и Хишаме ас-Саиде, которые несколько лет назад добровольно проникли на территорию анклава, где были схвачены и с тех пор удерживаются в заложниках, аль-Захар, в отличие от Авигдора Либермана, не упомянул ни словом.

"Если мы захотим сделать из Газы Сингапур, то сделаем это нашими личными руками, а не в качестве чьей-то подачки", - прокомментировал он перспективы создания "Сингапура Ближнего Востока".
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