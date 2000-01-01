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ХАМАС отреагировал на атаку ЦАХАЛа | Фото:17.01 13:48   MIGnews.com

ХАМАС отреагировал на атаку ЦАХАЛа

"Эскалация" напряженности в секторе Газа – это продолжение целенаправленных "атак" Израиля на "мирных жителей" анклава.

Об этом заявил пресс-секретарь террористической организации ХАМАС Фаузи Бархум в интервью телеканалу Al-Rad, передает "Аруц Шева".

По его словам, масштабы и сроки последней "эскалации насилия" отражают "кризисы политические, военные и безопасностные", от которых страдает "оккупационный сионистский режим". А "страхи и слабости" побуждают Израиль "осложнять жизнь в Газе".

Представитель ХАМАСа также добавил, что вся ответственность за "эскалацию" лежит на Израиле, в связи с чем страна будет вынуждена заплатить за это высокую цену.

"Истинные воины ислама знают, как защитить великую палестинскую нацию. В каждом раунде боевых действий, каждый раз, когда возникают проблемы – такие, как заключенные, – мы связываемся с Египтом, Катаром и ООН, чтобы информировать их о деятельности сионистов, требуя, чтобы те вмешались и заставили Израиль прекратить эскалацию, прежде чем ситуация ухудшится", – пожаловался он.


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