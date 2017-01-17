Попытка теракта в Тулькарем. Террорист убит

Солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали арабского террориста, который попытался напасть на них на контрольно-пропускном пункте в Тулькареме. Для предотвращения теракта по нападавшему был открыт огонь, сообщают в ЦАХАЛе.
A short while ago, an assailant armed with a knife attempted to stab an IDF soldier near Tulkarem. No injuries reported. Attacker shot.
"Вооруженный ножом нападавший попытался нанести удар по солдату ЦАХАЛа снаружи Тулькарема. Во избежание угрозы в сторону нападавшего был произведен выстрел, что привело к его смерти", - гласит опубликованное военными заявление.
Среди израильских солдат пострадавших нет.
Инцидент произошел вскоре после того, как полиция сообщила об аресте араба, нелегально проникнувшего в Израиль, чтобы напасть на патруль ЦАХАЛа у Шхемский ворот в Старом городе Иерусалима.