Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Попытка теракта в Тулькарем. Террорист убит 17.01 20:17   MIGnews.com

Попытка теракта в Тулькарем. Террорист убит

Солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали арабского террориста, который попытался напасть на них на контрольно-пропускном пункте в Тулькареме. Для предотвращения теракта по нападавшему был открыт огонь, сообщают в ЦАХАЛе.


"Вооруженный ножом нападавший попытался нанести удар по солдату ЦАХАЛа снаружи Тулькарема. Во избежание угрозы в сторону нападавшего был произведен выстрел, что привело к его смерти", - гласит опубликованное военными заявление.

Среди израильских солдат пострадавших нет.

Инцидент произошел вскоре после того, как полиция сообщила об аресте араба, нелегально проникнувшего в Израиль, чтобы напасть на патруль ЦАХАЛа у Шхемский ворот в Старом городе Иерусалима.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:53
Морган Фримен рассказал, как его прогоняли в Иерусалиме
20:00
Суд Германии не запретил партию ультраправых маргиналов
19:32
Доверенный Арье Дери арестован за шантаж
18:59
Голая FEMENистка атаковала тестикулы воскового Трампа
18:20
Депутата НДИ увезли на "скорой" и будут оперировать
17:58
"Проповедник террора" шейх Раед Салах вышел на свободу
17:25
Араб сознался, что шел убивать израильских солдат
17:13
Мэй рассказала о будущем Британии и ЕС после Brexit
16:59
Йехуда Глик и Шарен Хаскель посетят инаугурацию Трампа
16:31
Бразилия одобрила назначение Йоси Шелли послом Израиля
16:17
Найденный накануне черный ящик "Боинга" оказался обломком
16:08
Все французы смогут получать по 750 евро в месяц просто так
15:42
СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой
15:05
Юноши бросали патроны в костер: один убит, один тяжело ранен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus