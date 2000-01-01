17.01 17:58 MIGnews.com

"Проповедник террора" шейх Раед Салах вышел на свободу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Рано утром во вторник, 17 января, палестинский проповедник, бывший лидер "Северного крыла Исламского движения Израиля" шейх Раед Салах покинул израильскую тюрьму "Нафха", в которой находился с мая прошлого года за перманентное подстрекательство к террору против израильтян.По словам адвоката "проповедника террора" Халида Забарка, изначально Управление тюрем Израиля оповестило его подзащитного о том, что его освободят, однако о точной дате и времени не ему сообщили.Как рассказал заместитель Салаха в "Северном крыле Исламского движения" шейх Камаль аль-Хатиб. в связи с этим, когда толпа сторонников Салаха собралась у тюрьмы "Нафха", им сообщили, что его там уже давно нет. Тогда они отправились в тюремный комплекс в Беэр-Шеве, где им сказали, что Салах у них тоже не содержится.Оказалось, что Раеда Салаха освободили еще тремя часами ранее в районе Кирьят-Малахи, откуда он на автобусе отправился в Тель-Авив. Там он в мечети Хасан Бек встретился с местными арабами, пишет турецкое издание "Анадолу".ХАМАС приветствовал освобождение шейха Салаха, назвав это "провалом планов оккупации против мечети Аль-Акса".