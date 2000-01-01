"Проповедник террора" шейх Раед Салах вышел на свободу
Рано утром во вторник, 17 января, палестинский проповедник, бывший лидер "Северного крыла Исламского движения Израиля" шейх Раед Салах покинул израильскую тюрьму "Нафха", в которой находился с мая прошлого года за перманентное подстрекательство к террору против израильтян.
По словам адвоката "проповедника террора" Халида Забарка, изначально Управление тюрем Израиля оповестило его подзащитного о том, что его освободят, однако о точной дате и времени не ему сообщили.
Как рассказал заместитель Салаха в "Северном крыле Исламского движения" шейх Камаль аль-Хатиб. в связи с этим, когда толпа сторонников Салаха собралась у тюрьмы "Нафха", им сообщили, что его там уже давно нет. Тогда они отправились в тюремный комплекс в Беэр-Шеве, где им сказали, что Салах у них тоже не содержится.
Оказалось, что Раеда Салаха освободили еще тремя часами ранее в районе Кирьят-Малахи, откуда он на автобусе отправился в Тель-Авив. Там он в мечети Хасан Бек встретился с местными арабами, пишет турецкое издание "Анадолу".
ХАМАС приветствовал освобождение шейха Салаха, назвав это "провалом планов оккупации против мечети Аль-Акса".