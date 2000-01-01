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Араб сознался, что шел убивать израильских солдат | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.01 17:25   MIGnews.com

Араб сознался, что шел убивать израильских солдат

Благодаря великолепной реакции офицеров МАГАВа в столице был предотвращен очередной теракт – задержанный в Восточном Иерусалиме араб на допросе сознался, что собирался напасть на сотрудников безопасности.

Задержание было произведено еще вчера в районе А-Тур. В ходе повседневного досмотра документов пассажиров автобуса один араб оказался жителем Палестинской автономии, нелегально проживающим в Израиле. Он был арестован и отправлен на допрос, где сознался, что в его планы входила покупка ножа, которым он собирался убивать сотрудников безопасности около Шхемских ворот в Старом Городе Иерусалима.

После признания его заключили под стражу, а 18 января несостоявшийся террорист будет отдан под суд, где будет рассмотрен вопрос о продлении его заключения под стражей.

В заявлении полиции говорится, что предотвратить теракт удалось, благодаря широкому развертыванию, оперативным методам, осведомленности и профессионализму полицейских и солдат Израиля, действующих в Восточном Иерусалиме.
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