16.12 09:00 MIGnews.com

ХАМАС: Израиль виноват в увеличении числа наркоманов в Газе

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Количество наркоманов в Газе достигло приблизительно 150 тысяч человек, но ХАМАС винит в этом Израиль.Соответствующая информация была обнародована Министерством внутренних дел террористической организации.Наркотики, как правило, поступают через Египет и другие места, принося контрабандистам большую прибыль. По данным "13-го канала", количество наркоманов так быстро растет, поскольку молодых людей поглощают отчаяние, безработица, непрекращающаяся борьба с Израилем, отсутствие надежды, желание мечтать, сложная и неутешительная реальность в целом.ХАМАС обвиняет во всем Израиль и ПА, обещая "действовать беспощадно по отношению к торговцам и распространителям". Время от времени в Газе проводятся операции по нейтрализации контрабанды наркотиков и аресты потребителей. Делается это публично, чтобы посеять страх в обществе, так как наказание за запрещенные вещества варьируется от тюрьмы до смертного приговора.Гуманитарные организации предупреждают, что ситуация вышла из-под контроля, поскольку во всем секторе нет ни одного реабилитационного центра или института, призванного помочь людям бороться с зависимостью.В Газе существует лишь временная структура, которую называют реабилитационным центром, но наркоманы там находятся без профессионального надзора, получая простой совет: "не употребляйте".Тем временем, зависимых людей в секторе Газа считают еретиками, так как употребление наркотиков запрещено ХАМАСом. Потребителей становятся изгоями, а если их опрашивают СМИ, то замазывают им лица из-за общего чувства стыда.