16.12 18:10 MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа: не все туннели Хизбаллы были ликвидированы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израиль готов остановить потенциальное вторжение "Хизбаллы", в том числе через туннели, которые до сих пор существуют, заявил в понедельник, 16 декабря, глава Подземного управления вооруженных сил на севере."Если рядом с границей будет какой-либо туннель, мы узнаем о нем", - сказал подполковник Авив Амир, офицер инженерного корпуса, который наблюдает за усилиями ЦАХАЛа по обнаружению и уничтожению туннелей, будь то из Ливана или Газы.В конце 2018 года ЦАХАЛ разрушили шесть трансграничных туннелей "Хизбаллы" и объявили, что угроза со стороны группировки была ликвидирована.В своем выступлении в понедельник Амир сказал, что в 2018 году ЦАХАЛ также намеревались снести туннель террористов недалеко от израильского города Мисгав-Ам. Однако, когда подразделения обнаружили, что туннель подходит к границе Израиля, но не пересекает его, военные решили не трогать его.Считается, что у "Хизбаллы" есть дополнительные туннели, подобные тому, который был обнаружен в прошлом году около Мисгав-Ам, который заканчивается вблизи израильской границы, но не пересекает ее.Амир сказал, что Израиль "не планирует входить на ливанскую сторону", если "Хизбалла" не начнет новый конфликт. В то же время, ЦАХАЛ знают о туннелях и готов противостоять любому потенциальному вторжению.