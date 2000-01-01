Один из основателей и лидеров группировки ХАМАС Махмуд аль-Захар заявил, что предстоящие выборы в ПА являются средством укрепления планов сопротивления "сионистской оккупации".
Такое заявление он сделал вечером, 16 декабря, в интервью Al-Aqsa TV, передает "Аруц Шева".
По его словам, террористическая организация примет любой результат выборов, если тот отразит "пожелания великого и многострадального палестинского народа". Альтернативой плану борьбы с Израилем аль-Захар назвал "разрушение домов, рост и развитие незаконных поселений, кража земли и иудаизация территории".
Он обратился к ФАТХ с требованием, что Рамалла должна согласиться на минимальные требования, которые включают прекращение координации с Израилем и укрепление "палестинского сопротивления".
Он также призвал приготовиться к конфронтации с Израилем, подчеркнув, что ХАМАС и "Исламский джихад" имеют общую цель – "освобождение Палестины", ради которой нужно достичь соглашения.