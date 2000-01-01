Террористы ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились
Лидеры бригады "Изаддина аль-Касама" и бригады "Аль-Кудс" ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились 15 ноября, чтобы обсудить итоги последнего раунда боев с Израилем, после которого было принято соглашение о прекращении огня.
Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники.
По данным издания, боевики друг друга упрекнули. В частности, террористы "Исламского джихада", как сообщалось ранее, были недовольны тем, что ХАМАСовцы не вмешались и не помогли в противостоянии Израилю.
В итоге, террористы договорились вновь встретиться и обсудить возможности лучшей координации и механизмы совместных атак.