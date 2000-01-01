16.11 08:58 MIGnews.com
Лидер ХАМАСа поговорил с коллегой из "Исламского джихада"
Вечером, 15 ноября, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе провел телефонный разговор с лидером палестинского "Исламского джихада" Зиядом Нахалой.
Как сообщает Ynet
, переговоры состоялись до того, как ХАМАС выпустил ракеты по Израилю.
Уточняется, что разговор был инициирован Ханийей. Он выразил соболезнования в связи с кончиной Баха Абу аль-Аты. Стороны согласились расширить сотрудничество.
Позже, ночью ХАМАС выпустил
ракеты из сектора Газа в направлении Беэр-Шевы. Система "Железный купол" перехватила два снаряда.
В ответ ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по объектам террористической организации. В частности, по военному лагерю, по подземной инфраструктуре и по базе, используемой военно-морским подразделением.
Поделиться
Все по теме
Комментарии