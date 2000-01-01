Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Лидер ХАМАСа поговорил с коллегой из `Исламского джихада` | Фото:16.11 08:58   MIGnews.com

Лидер ХАМАСа поговорил с коллегой из "Исламского джихада"

Вечером, 15 ноября, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе провел телефонный разговор с лидером палестинского "Исламского джихада" Зиядом Нахалой.

Как сообщает Ynet, переговоры состоялись до того, как ХАМАС выпустил ракеты по Израилю.

Уточняется, что разговор был инициирован Ханийей. Он выразил соболезнования в связи с кончиной Баха Абу аль-Аты. Стороны согласились расширить сотрудничество.

Позже, ночью ХАМАС выпустил ракеты из сектора Газа в направлении Беэр-Шевы. Система "Железный купол" перехватила два снаряда.

В ответ ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по объектам террористической организации. В частности, по военному лагерю, по подземной инфраструктуре и по базе, используемой военно-морским подразделением.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:26
Новая волна протестов в Иране из-за подорожания бензина
10:02
Террористы ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились
09:37
Негев: малыш спрятался в стиралке и задохнулся
09:16
Израильтян предупредили о сезонном похолодании
08:30
Видео: перехват ракет над Израилем
08:10
В ЦАХАЛ перечислили атакованные объекты ХАМАСА
07:12
Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом
06:46
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:35
Эрнст не пустит Бузову на Евровидение
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
03:15
Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus