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В ЦАХАЛ перечислили атакованные объекты ХАМАСА | Фото:16.11 08:10   MIGnews.com

В ЦАХАЛ перечислили атакованные объекты ХАМАСА

Представитель ЦАХАЛ перечислил объекты ХАМАСа, атакованные рано утром в ответ на ночной обстрел Беэр Шевы.

Его слова приводит издание "Маарив" на иврите.

"Среди террористических целей был атакован военный лагерь и военный комплекс, используемый террористической организацией. Также была атакована подземная инфраструктура. Атака была осуществлена в ответ на пуски ракет из сектора Газа по территории Израиля в течение ночи", – сказал он.

По словам военного, ХАМАС несет ответственность за все, что делается в Газе и за пределами. "Она (террористическая организация) столкнется с последствиями террористических нападений на израильское гражданское население".


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