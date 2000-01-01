16.11 08:10 MIGnews.com

В ЦАХАЛ перечислили атакованные объекты ХАМАСА

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Представитель ЦАХАЛ перечислил объекты ХАМАСа, атакованные рано утром в ответ на ночной обстрел Беэр Шевы.Его слова приводит издание "Маарив" на иврите."Среди террористических целей был атакован военный лагерь и военный комплекс, используемый террористической организацией. Также была атакована подземная инфраструктура. Атака была осуществлена в ответ на пуски ракет из сектора Газа по территории Израиля в течение ночи", – сказал он.По словам военного, ХАМАС несет ответственность за все, что делается в Газе и за пределами. "Она (террористическая организация) столкнется с последствиями террористических нападений на израильское гражданское население".